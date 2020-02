Buon compleanno Cristiano Ronaldo: CR7 compie 35 anni!

La leggenda del calcio mondiale Cristiano Ronaldo celebra oggi, il 5 febbraio, il suo compleanno.

Cristiano è il capocannoniere nella storia del club del Real Madrid e della squadra nazionale portoghese, nonché detentore del record per il numero di partite giocate. L'unico calciatore nella storia a vincere i campionati in Inghilterra (con il Manchester United), in Spagna (con il Real Madrid) e in Italia (con la Juventus).

Nella collezione dei premi: cinque Palloni d'oro, i premi FIFA World Player of the Year nel 2008, UEFA Men's Player of the Year nel 2014, 2016 e 2017 e Best FIFA Men's Player nel 2016 e 2017 e molti altri.

