La città fantasma di Pripyat prima e dopo del disastro di Chernobyl

Tuttavia, sarebbe purtroppo diventata una città fantasma, un muto testimone della catastrofe atomica, un tragico promemoria dell'incidente, che uccise molti lavoratori e liquidatori.

Pubblicità illuminate, pannelli luminosi e ceramiche decorative sulle facciate, strade larghe: tale era la città in cui la vita finì in un solo giorno, il 27 aprile 1986, quando circa 47.000 abitanti la lasciarono per sempre.

Ora a Pripyat vengono organizzate regolarmente escursioni: lì è possibile sentire il dolore e il vuoto di quella zona morta.