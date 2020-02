Coronavirus: i modi più insoliti per proteggersi quando i negozi esauriscono le mascherine

A causa della nuova epidemia di coronavirus, la richiesta di mascherine mediche in Cina è talmente alta al punto di scomparire dagli scaffali dei negozi sia fisici che online.

L’epidemia di coronavirus, che ha messo in ginocchio Wuhan e parte della Cina, ha portato a una carenza sistemica di mascherine a causa dell’alta domanda. Questo ha portato alcuni cittadini a creare metodi alternativi alle mascherine per proteggersi dal virus.

I più creativi sono già diventati virali in rete. Il popolare hashtag "la maschera più hardcore che hai visto" è apparso sul social network cinese di Weibo, in base al quale le persone condividono le foto di concittadini per strada che usano “protezioni creative”. L'hashtag ha già ottenuto 360 milioni di visualizzazioni.

"All'inizio era divertente guardare questi nonni che usavano una buccia di un'arancia come una maschera, e poi ho pensato che gli anziani sono molto più a rischio di infezione... se non puoi comprare una maschera, puoi fartela da solo", ha scritto un utente con il soprannome MKBeart.

“Questi sono maestri! Le persone sono infinitamente sagge ", ha detto l'utente con il soprannome di YEAHCOLA.

“Cosa c'è di così divertente? Al contrario, tutto è molto triste. Non è possibile acquistare maschere nel paese, quindi questo è l'unico modo. E senza una maschera, devi fare affidamento solo sulla fortuna", ha scritto l'utente con il soprannome di Ulunbinbinmeyucha.