No photo, per favore!

Ci sono luoghi mozzafiato che si possono solo ammirare. E la prima cosa che viene in mente in questi casi è scattare una foto. Tuttavia, a volte in alcuni luoghi è illegale fare questo.

Le foto sono un punto importante di ogni viaggio. Ma ancora oggi ci sono luoghi inaccessibili ai collezionisti di foto di viaggio per vari motivi. Sapevi che fotografare la Torre Eiffel di notte è vietato? Le migliaia di luci che la illuminano sono considerate un'installazione d'arte.

Tra i luoghi che non possono essere fotografati c'è anche la Cappella Sistina. Il fatto è che diversi anni fa una società giapponese ha investito una grande somma nel restauro dell'edificio e, in cambio, ha ricevuto i diritti esclusivi per le riprese. Pertanto, è legale fotografare gli affreschi di Botticelli, Perugino e Michelangelo solo per lo staff dei Musei Vaticani.

