I fatti della settimana in 20 fotografie

In questa settimana tutto il mondo è stato col fiato sospeso per le notizie che provengono dalla Cina, dove semina il panico il nuovo Coronavirus. In Australia dopo il fuoco è arrivata la pioggia, ma le conseguenze del disastro si vedono ancora. In alcuni paesi proseguono le manifestazioni mentre da altri le persone cercano di sfuggire.

Tuttavia, anche durante un periodo così giù, la bellissima natura resiste in diversi punti del globo, gente che vive felice lontano da preoccupazioni e pressioni, le persone che si godono un viaggio in macchina nelle montagne per raccogliere un po' di neve.