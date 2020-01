La tua casa su Marte: è un vero futuro?

EBIOS (Experimental BIOregenerative Station) è un villaggio autosostenibile e bio-rigenerativo. Se gli umani si stabilissero sulla Terra per la prima volta, come sarebbe la prima base? Questo è ciò di cui parla EBIOS. Un nuovo inizio sulla Terra

EBIOS è progettato per produrre e riciclare acqua, cibo ed energia per 100 persone. Progettato come sistema a circuito chiuso, EBIOS garantisce un impatto neutro in termini di emissioni di carbonio, zero sprechi e conservazione della natura.

EBIOS è aperto a scienziati, ingegneri e al pubblico in generale. "La metà dell'anno, EBIOS sarà aperto a famiglie, avventurieri, studenti che vogliono contribuire alla costruzione del mondo di domani, sulla Terra e oltre. Le stazioni EBIOS sono spazi abitativi in ​​cui tutti possono liberare la propria immaginazione e contribuire a costruire un futuro pieno di speranza e vita!”.

Un villaggio simile a Marte potrebbe presto atterrare nel deserto del Mojave - e se tutto va secondo i piani, potrebbe eventualmente aiutare a spianare la strada al pianeta rosso.