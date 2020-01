100 anni di Fellini

Oggi Fellini avrebbe compiuto 100 anni. Un’occasione per ricordare il Maestro. Ma perché Fellini è il regista più celebrato in Italia e all’estero? Cosa aveva di così straordinario?

Diciamo la verità – in molti con Fellini si riempiono la bocca ma al massimo hanno visto La Dolce Vita e magari neppure quello hanno capito bene o apprezzato sul serio. Fellini è come quelle bottiglie di spumante Brut Gran Cuvèe che subito dopo averle stappate fai finta di assaporare da intenditore ma in realtà ti stai chiedendo per quale accidenti di motivo costi così caro e perché hai speso tanti soldi per niente.

Sopratutto alle nuove generazioni è difficile spiegare in cosa consistano le bollicine e perché il prodotto sia straordinario. Il punto è che i film di Fellini andrebbero rivisti oggi ma con gli occhi di allora.

