La scorsa settimana è stata caratterizzata da numerosi festival ed eventi in diversi paesi, tra cui il flash mob annuale "No Pants Subway Ride" a New York, gli incendi boschivi in Australia, l'eruzione del vulcano Taal nelle Filippine, le proteste anticorruzione in Libano e le proteste contro la riforma pensinistica a Parigi.

Dai un'occhiata a questa galleria per scoprire alcuni degli eventi più importanti che potresti aver perso!