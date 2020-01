Sapete chi è stata la prima attrice che ha vinto l'Oscar per un film in lingua straniera? E il primo attore? Quale attrice di colore per prima si è aggiudicata il prestigioso premio come Migliore Attrice Protagonista? E vi potete immaginare che qualcuno abbia mai rifiutato una statuetta? Nella galleria fotografica vi presentiamo i "pionieri" degli Oscar.

L'annuncio dell'Academy Awards per le nomination ha avuto luogo il 13 gennaio 2020 e la cerimonia finale degli Oscar di quest'anno si terrà il 9 febbraio.