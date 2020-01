La magia invernale del lago Baikal

Il lago Baikal è situato nel cuore della Siberia russa. Non è soltanto il lago più grande e profondo del mondo, ma è anche uno dei più belli.

Il lago Baikal è il più grande del mondo ed anche il più profondo ed il più antico. Nel 1996 è stato proclamato patrimonio dell'Umantià dall'Unesco ed ogni anno sono sempre di più i turisti che lo visitano.

Alla fine del XX secolo il Baikal è entrato in una lunga fase di acqua bassa che potrebbe durare fino a 22-24 anni, cioè per altri 3-4 anni. Ciò significa che il lago sta ricevendo il 10-15% dell'acqua in meno rispetto al valore medio calcolato su un periodo di 110 anni. Mai prima negli ultimi 100 anni c'era stato un ciclo di acqua bassa così lungo. È capitato tre volte, ma ogni volta è durato soltanto 6-9 anni.

Il 26 febbraio del 2019, non lontano dall'isola di Olkhon, la bandiera russa più grande è stata srotolata sul ghiaccio del lago Baikal, l'evento è stato memorizzato nel Libro dei record russo in qualità della più grande bandiera nazionale sventolata sul più grande e più profondo lago d'acqua dolce.