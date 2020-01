La coppia di topolini che ha ispirato tutto il mondo

Diverse generazioni di bambini sono cresciute guardando le avventure della coppia di topolini, mentre ancora oggi i bambini continuano a divertirsi, ammirando i loro espedienti.

I topolini sono facilmente riconoscibili per i loro abiti rossi (pantaloncini per Topolino e un abito a pois e fiocco per Minnie), grandi scarpe gialle, guanti bianchi ed orecchie nere rotonde. Grazie alle loro personalità allegre e alla loro simpatia, Topolino e Minnie si sono trasformati in mascotte Disney e diventano una parte indispensabile di vari eventi.

Per la loro esistenza quasi centenaria, i personaggi dei cartoni animati estremamente popolari hanno anche ispirato le tendenze della moda.

