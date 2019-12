Favola delle nevi sul fiume Enisej

Se volete conoscere il vero e proprio inverno siberiano, la scelta migliore sarà quella di fare una passeggiata per le rive del grande fiume Enisej.

Il famoso gelo siberiano porta con sé anche dei paesaggi invernali straordinari. D'inverno sulle rive del più importante fiume siberiano, l'Enisej, potete ammirare una favola delle nevi.

L'Enisej, lungo 3287 chilometri, ha inizio dal sud della Siberia per poi finire nel mare di Kara del mar Glaciale Artico.

In inverno il fiume si ghiaccia, però nei pressi di Krasnoyarsk, si forma un crepaccio che non si gela: l'alta umidità e il gelo fanno coprire gli alberi di neve trasformandoli in favolosi capolavori.

Che ne dite di vedere questa bellezza con i vostri occhi?