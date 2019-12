Le migliori foto aeree del 2019 secondo Sputnik

Com'è il mondo visto dall'alto? Da quando sono arrivati i droni è diventato più facile scoprire molti dettagli che prima richiedevano l'utilizzo di elicotteri o aeromobili.

I droni sono diventati in questi anni uno strumento fotografico molto potente. Visto il crescente numero di utenti che utilizza i droni per i propri progetti fotografici, i premi sono stati divisi non solo in diverse categorie, ma anche tra amatori e professionisti.

Sputnik vi presenta una raccolta fotografica delle foto più spettacolari scattate dai droni che permettono osservare dal cielo quanto ordinata sia la natura o le tracce lasciate dall'uomo sulla terra.