I fatti della settimana in 20 fotografie

Gli scatti più carini e toccanti e non solo nella galleria fotografica settimanale di Sputnik. Che cosa è successo questa settimana nel mondo?

Questa volta tra le nostre fotografie ci sono le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, in India contro la legge sulla cittadinanza e in Ucraina contro la riforma agraria.

Tra le immagini anche i concorsi di Miss Francia 2019 e di Miss World 2019.

Non mancano foto degli eventi politici importanti, come la grande Conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire le foto più interessanti di questa settimana.