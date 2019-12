Al Polo Nord con gli sci

Lo svizzero Mike Horn, 53 anni, nato in Sudafrica, e Borge Ousland di Norvegia, 57 anni, hanno lasciato Nome, in Alaska, in barca a vela il 25 agosto 2019, come parte del tentativo di Horn di circumnavigare il mondo attraverso il Polo Nord.

Dopo due settimane, l'11 settembre, Mike Horn e Børge Ousland sono sbarcati sul ghiaccio e hanno iniziato la spedizione a piedi. Hanno raggiunto il Polo Nord il 17 novembre, ma pochi giorni dopo hanno iniziato ad avere difficoltà perché il ghiaccio si è molto assottigliato. Non potendo muoversi alla normale velocità, la spedizione si è protratta molto più lungo del previsto e i due sono rimasti senza cibo.

Hanno superato il Polo Nord il 27 ottobre 2019 e sono stati recuperati dall'altra parte del ghiaccio dalla nave rompighiaccio Lance domenica 8 dicembre 2019.