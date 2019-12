Biancaneve o vampiro? Ecco la migliore attrice del decennio

La 29enne Kristen Stewart è stata riconosciuta la migliore attrice del decennio. Lo ha comunicato l'associazione dei critici cinematografici di Hollywood sulla propria pagina Facebook.

"L'associazione di critici di Hollywood è orgogliosa di comunicare che a Kristen Stewart verrà assegnato il premio "Attrice del decennio" durante la nostra cerimonia il 9 gennaio 2020. La filmografia impressionante di Stewart include film quali "Seberg", "Personal shopper", "Sils Maria", "The runaways" e "Charlie's angels"".

Kristen Stewart iniziò la sua carriera cinematografica a 12 anni quando apparve nel film da David Fincher "Panic room". Nel 2008 ha recitato la parte di Bella Swan in "the Twilight Saga", l'adattamento del bestseller di Stephenie Meyer, ed è diventata famosa in tutto il mondo.