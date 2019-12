La meravigliosa San Pietroburgo in attesa del Capodanno

La "capitale del Nord" della Russia si è già preparata per la festa più attesa dell'anno: in Russia, a differenza dell'Italia e della maggior parte degli altri paesi occidentali, si tratta del Capodanno e non del Natale. Il Natale ortodosso viene festeggiato invece nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Anche se al Capodanno mancano ancora 16 giorni, San Pietroburgo è già piena di abeti decorati con addobbi natalizi colorati, di vetrine decorate a festa e grandi corsi illuminati a giorno con pittoreschi scorci per rallegrare i cittadini e gli ospiti della città.