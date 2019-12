Il mondo sopra la nebbia

Da cime lontane che richiedono giorni per essere scalate a vette perfette per foto interessanti, le grandi montagne non fanno fatica ad attirare l’attenzione: luoghi magici da ammirare ed esplorare almeno una volta nella vita.

Quali sono le vette più belle del mondo? Nel corso degli anni esperti del settore hanno provato a stilare una classifica, ma il risultato non è stato univoco. Alcuni nomi ricorrono, è il caso del Monte Fuji in Giappone, ma anche delle Tre Cime di Lavaredo delle Alpi italiane.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire le località più belle che offrono una vista panoramica.