I fatti della settimana in 20 fotografie

Gli scatti più carini e toccanti e non solo nella galleria fotografica settimanale di Sputnik.

Che cosa è successo questa settimana nel mondo?

Questa volta tra le nostre fotografie c'è spazio per il mondo animale, con l'orsa bianca Hertha che mangia un ghiacciolo enorme allo zoo di Berlino, ed un leoncino eroe in un campo di rifugiati a Gaza.

Non mancano scene di protesta, a Parigi ed in Cile, mentre da altre parti ci si veste a festa con le luminarie natalizie.

Il nostro pianeta è bello e fragile, come ci ricordano le fotografie di una spiaggia in India coperta da schiuma tossica e gli scatti pieni di dignità di una sarta di strada a Bangkok e di un signore che si prepara del thè nella sua baracca in Egitto.