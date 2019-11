La scelta del pubblico: consegnati gli American Music Awards 2019

A differenza dei Grammy, dove i vincitori vengono selezionati in base ai voti dei membri della National Academy of Recording Arts and Sciences, per gli AMA le canzoni vengono selezionate direttamente attraverso la votazione dei fan sul sito ufficiale.

Quest'anno Taylor Swift ha vinto 6 premi American Music Awards, superando il record di Michael Jackson.

