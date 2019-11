Il più grande contenitore di passione al mondo (o Moto e ragazze)

Malgrado un tempo incerto e tanta pioggia, si registra già il record di presenze alla Fiera. E a scaldare l'atmosfera ci sono non solo i motori, ma anche tante novità delle case motociclistiche, con il trend dell'ecologia e dell'innovazione, quindi con sempre più moto, scooter e bici elettriche. Come ha detto Andrea Dell'Orto, presidente di EICMA Spa, "il futuro delle due ruote inizia oggi ed è un moto rivoluzionario".

Sono più di 1800 i brand, provenienti da 43 paesi (per la prima volta anche dalla Russia, con Carbogatto), che hanno scelto EICMA per mettere in mostra tutte le loro novità in otto padiglioni, due in più rispetto all'edizione 2018.

Qualche altro interessante dato: l'industria delle due ruote impiega circa 20 mila dipendenti diretti in Italia e fattura oltre 5 miliardi di euro. La produzione italiana di motocicli, 350 mila unità, e di biciclette, 2,4 milioni unità, occupa il primo posto a livello europeo, Nei primi nove mesi di questo anno le immatricolazioni delle due ruote hanno registrato un aumento del 6,4 % rispetto all' 2018, con forte accelerazione delle moto, +8,6 %. Nel 2018 in Europa sono stati immatricolati quasi 50 mila motoveicoli elettrici, piu 36% rispetto all'anno prima. L'Italia, con 3600 veicoli venduti nel 2018 (+44 % sul 2017), raccoglie il 7,6 % del mercato europeo.

Ad EICMA si entra cosi' in uno dei piu' grandi contenitori di passione al mondo: numerose anteprime mondiali, concept, test ride e show. Senza dimenticare la bellezza delle ragazze hostess che accompagnano le moto più ambite. Fino domenica 10 novembre.