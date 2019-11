L'inverno è arrivato in Russia

È arrivato l'inverno in Russia con la prima neve in diverse città del paese: San Pietroburgo, Petrozavodsk, Krasnoyarsk.

Come da tradizione l'inverno non si fa attendere in Russia: siamo soltanto all'inizio di novembre e mentre sul mar Nero c'è chi si gode ancora il tepore autunnale, nel nord della Russia ed in Siberia il Generale Inverno ha già occupato le sue posizioni.

Se vuoi scoprire le viste più belle delle città russe dopo le nevicate notturne, sfoglia la nostra galleria fotografica.

Tra le immagini anche il Parco di Zaretsky di Petrozavodsk, la riserva naturale di Krasnoyarsk e l'aurora boreale a Murmansk.