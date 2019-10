La missione della società è aumentare l'attrattività del turismo marittimo in Russia, attirare l'attenzione del pubblico sui problemi dello sviluppo e della protezione ambientale dell'Artico.

Il Tour Operator e Agenzia turistica Rusarc è specializzata nell'organizzazione di viaggi in barca a vela in aree artiche difficili da raggiungere e in crociere lungo i fiordi della Norvegia.