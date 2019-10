Venti foto per rivedere che cosa è successo nel mondo negli ultimi sette giorni: catastrofi naturali, proteste, grandi imprese sportive.

Tutti i fatti della settimana, raccolti nella galleria fotografica di Sputnik.

La situazione in Siria, la politica internazionale con la visita di Putin in Arabia, le proteste in Ecuador e Cile.

E poi le conseguenze del tifone Hagibis in Giappone e delle istantanee di vita quotidiana da Vietnam, Kenya, Afghanistan.