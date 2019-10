Muore Aleksey Leonov, il primo uomo ad uscire nello spazio aperto

All'età di 86 anni si è spento l'astronauta russo Aleksey Leonov, il primo essere umano a lasciare la sua capsula spaziale per rimanere sospeso liberamente nello spazio.

Durante la missione Voschod 2, nel marzo del 1965, Leonov uscì dalla capsula spaziale e rimase per circa 12 minuti all’esterno della navicella nello Spazio aperto legato ad una corda di sicurezza lunga circa 4 metri e mezzo. Quella prima ‘passeggiata spaziale’ rischiò di concludersi in tragedia per un mal funzionamento della tutta spaziale Berkut, la prima creata per quel tipo di attività extraveicolari, la quele si gonfiò e rischiò di impedire il rientro nell’abitacolo. Leonov si salvò solo dopo essere riuscito a scaricare la pressione dall’interno della tuta.

Ma non fu solo quello l’unico inconveniente della missione Voschod 2 – un problema all’accensione dei retrorazzi frenanti, la capsula atterò molto lontana dal punto di rientro previsto e l’equipaggio dovette attendere per ben due giorni prima essere recuperati dai soccorsi in piena Siberia a temperature bassissime.

Leonov era da tempo affetto da una malattia ed era ricoverato presso l'ospedale Burdenko, a Mosca.