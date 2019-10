Paura ed horror a Mosca: personaggi del festival Comic Con Russia e mostra IgroMir-2019

Comic Con Russia è una vera festa per tutti gli appassionati della cultura pop. Qui gli ospiti dell'evento hanno potuto vedere le anteprime dei film del genere, spettacoli televisivi, giochi per computer e da tavolo, conoscere la letteratura di intrattenimento e, ovviamente i fumetti fino ai manga.

Ospiti speciali dell'evento sono stati l'attore irlandese Andrew Scott, noto per il suo ruolo di Moriarty nella celebre serie televisiva Sherlock, nonché il game designer, sceneggiatore e produttore Hideo Kojima, che ha presentato personalmente uno dei giochi più attesi dell'anno: Death Stranding.

IgroMir è la prima grande mostra in Russia per tutti gli amanti dell'intrattenimento interattivo: giochi per computer, giochi per console, telefoni cellulari ed altre piattaforme.

Vi proponiamo una raccolta di immagini di questi particolari eventi andati in scena nella capitale russa.