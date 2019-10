Rivolte in Indonesia per legge che limita attività sessuale: immagini scioccanti

In Indonesia è scoppiata una rivolta a seguito della nuova legge che proibisce rapporti intimi prima del matrimonio e gli aborti. Per gli scontri sono state ricoverate in ospedale oltre trecento persone. Per maggiori dettagli, guarda la raccolta fotografica di Sputnik.

Migliaia di persone sono scese per le strade di Giacarta e di altre città indonesiane dopo l'introduzione in Parlamento di un disegno di legge che vieta il sesso prematrimoniale e gli aborti. Questa legge prevede anche pene per vilipendio al capo di Stato, simboli di Stato e religione.