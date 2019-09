Le prove della Parata militare del 70° di nascita della Repubblica popolare cinese - Foto

Alla parata militare in occasione del 70° anniversario della fondazione della Nuova Cina, per la prima volta, saranno mostrati alcuni tipi di armi avanzate. I media cinesi riportano che a partecipare alla parata saranno 580 unità tecniche militari, 160 aerei da combattimento, caccia, bombardieri ed elicotteri, nonché 15.000 militari.

Dal 1949, quando fu fondata la Repubblica popolare cinese, le parate militari in Cina si sono svolte solo in occasione della nascita della Repubblica il 1 ottobre. Nel 1960 il governo stabilì che le parate militari si sarebbero tenute una volta ogni 10 anni.

L'ultima sfilata dedicata alla fondazione della Repubblica si è svolta nel 2009. Nel 2015 Pechino ha ospitato una grande parata in occasione del 70° anniversario della vittoria nella guerra contro i militaristi giapponesi, è stata la prima parata dal 1949 non dedicata alla nascita della Nuova Cina.

In merito allo scenario della parata, il vicedirettore dell'ufficio organizzativo della parata Cai Zhijun ha affermato che si tratterà di una dimostrazione dei grandi risultati raggiunti in 70 anni nello sviluppo della difesa e dell'esercito. Zhijun ha anche dichiarato che per la prima volta verranno mostrati alcuni tipi di armi avanzate.

La solenne cerimonia di celebrazione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese avrà luogo il 1 ottobre nella Piazza Tienanmen di Pechino.