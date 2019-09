Le foto più impressionanti dei record mondiali Guinness

Pubblicato per la prima volta nel 1955 per ordine della società di birra irlandese Guinness, inizialmente la raccolta includeva fatti scientifici verificati, ma col tempo, in esso iniziarono ad apparire sempre più risultati strani e stravaganti di varie persone.

I rappresentanti della società Guinness dei primati, che raccolgono informazioni per il libro, sono la parte responsabile e autorevole nel fissare i registri. Di norma, coloro che desiderano essere inclusi nelle pagine del Libro Guinness si consultano con loro in ogni fase di registrazione del record.