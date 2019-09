Il fotografo di Monaco di Baviera viaggia in tutto il mondo per fotografare i ghiacciai in scioglimento, le miniere, i letti dei fiumi in secca e molto altro.

Immagini colorate, simili alle tele di artisti astratti, sono la prova vivente di come la Terra stia perdendo irreversibilmente il suo aspetto naturale.

Il fotografo utilizza droni, piccoli elicotteri, aerei e persino palloni aerostatici per arrivare nel posto necessario.