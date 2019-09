Venezia 2019: Cerimonia di chiusura

La mostra d'arte cinematografica di Venezia è stata inaugurata il 28 agosto scorso con la cerimonia d'apertura. Ieri il Festival è ufficialmente finito con la sfilata sul tappeto rosso.

Alla Ceriomonia hanno partecipato attrici e attori come Violetta Mangrinan, Fabio Colloricchio, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland, Catrinel Marlon, Barbara Paz e molti altri. Non è mancata la padrona del Festival, Alessandra Mastronardi.

Si sono fatti vedere i trionfatori del Festival: l'attrice spagnola Marta Nieto, che ha ottenuto Premio Orizzonti per la Migliore Attrice nel film Madre di Rodrigo Sorogoyen; la francese Ariane Ascaride che ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Attrice nel film Gloria Mundi di Robert Guédiguian; il regista cinese Yonfan, che ha vinto il Premio per la Migliore Sceneggiatura; il regista Todd Phillips ha vinto il Leone d'Oro per il miglior film con il suo Joker.