Campi di lavanda e paesaggi di Marte: i posti migliori per far vacanze nella natura

La Finlandia è stata riconosciuta come il miglior posto al mondo per i viaggi naturalistici: ci sono molte specie uniche di flora e fauna, paesaggi meravigliosi e il governo sta compiendo sforzi significativi per preservare la natura locale.

L'anno scorso è stato compilato per la prima volta il Global Wildlife Travel Index e quest'anno è stato di nuovo stilato per aiutare gli amanti del turismo a scoprire i posti migliori del nostro pianeta e della nostra casa. Quest'anno i compilatori dell'indice hanno prestato molta attenzione alla sostenibilità ambientale della regione.

I redattori della classifica valutano separatamente la megafauna inserendo il contributo di 152 paesi alla conservazione dei grandi animali terrestri.

L'Africa ha finora mostrato i migliori risultati in questa categoria. Ciò non sorprende, perché il continente è noto per i suoi sforzi e progetti per conservare la fauna selvatica. Dopo i paesi africani nella classifica ci sono gli stati del Nord e Centro America e dietro di loro Asia, Europa e Sud America.

Ecco come appaiono i paesi in classifica e come possono stupire gli amanti della fauna selvatica, guarda la raccolta fotografica di Sputnik.