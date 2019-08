Nei loro occhi tristezza e speranza — foto toccanti di animali abbandonati

Solo negli occhi di cani e gatti abbandonati può esserci tanta tristezza. Guardandoli vedi come queste creature abbiano conosciuto tutti i dolori della vita.

Il fotografo parigino Olivier Moren ha visitato il rifugio della Society for the Protection of Animals (SPA) a Ginevra, dove vengono ospitati cani e gatti randagi, e ha realizzato numerosi ritratti toccanti.

La SPA è la principale associazione per il benessere degli animali in Francia ed esiste dal 1845; combatte contro ogni forma di abuso. Grazie a donatori e volontari, nel 2018 la società ha accolto quasi 45 mila animali dalla strada nei loro rifugi e circa 38 mila hanno trovato una nuova casa.