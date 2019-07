"La città dei morti" nel sud della Russia

Dargavs ha una varietà di architettura sorprendente, tra cui torri fortificate e una necropoli che ospita 97 tombe. Ha anche un affascinante sito di sepoltura che risale al primo millennio d.C.

Ogni famiglia aveva la sua tomba. I morti non erano seppelliti sotto terra, ma venivano collocati nella tomba attraverso un'apertura speciale, successivamente chiusa con uno scudo di legno. Quando l'intero spazio era occupato, i resti venivano abbassati per fornire spazio per ulteriori sepolture, permettendo a più di 100 persone di essere sepolte nella stessa tomba.