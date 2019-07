Come nasce un Alligator, reportage dalla fabbrica che produce i Ka-52

Ad Arsenyev, la fabbrica di elicotteri Progress è più vecchia della città stessa di 16 anni: fondata nel 1936, negli anni prima della guerra, occupa una superficie di 290 000 mq ed occupa più di 6000 persone, praticamente la maggior parte della forza lavoro della città, che ha una popolazione di 50 000 abitanti

E' qui che si trova l'unico sito di produzione in tutta la Russia degli elicotteri Ka-52, i cossidetti "Alligator", usati per le incursioni durante le fasi più calde dell'operazione militare in Siria, come la battaglia di Palmira.

Le eliche a schema coassiale, la forma dell'abitacolo, la compattezza delle componenti, l'invisibilità ai radar nemici (da cui il soprannome di "Alligator") fanno del Ka-52 una macchina unica, che tiene testa ai concorrenti, l' AH-64D americano ed il franco-tedesci Eurocopter Tiger.

Il Ka-52 "Alligator" è dotato di un cannone 2A42-1 di calibro 30 mm, e può essere equipaggiato con le batterie missilistiche "Strelec", o con i missili anticarro aviolanciati "Ataka" e "Vikhr-1", o ancora i missili non controllabili di calibro 80mm S-8: un arsenale più che sufficiente per distruggere in un baleno mezzi motorizzati o truppe di terra di un potenziale nemico.

Kamov Ka-52 - Dati tecnici