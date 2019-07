Turismo radioattivo, tutti alle Maldive in Siberia

Il blu dell'acqua però è prodotto dai depositi di sali di calcio ed ossidi di metallo scaricati dalla centrale.

Ma la gente non se ne cura più di tanto ed ha preso d'assalto il lago, per ricavare fotografie in stile "Maldive" con cui fare il pieno di like su Instagram.

La compagnia energetica che gestisce la centrale riconosce che il lago è diventato "una star dei social media", ma ammonisce "Non è tossico. Ed il livello delle radiazioni è normale"

Tuttavia il contatto della pelle con l'acqua è pericoloso e può causare reazioni allergiche, perciò viene caldamente raccomandato di non immergersi.

Proprio per questo motivo le recinzioni per accedere all'aerea sono state rinforzate ed il personale di sicurezza della centrale ha intensificato i turni, sperando che queste misure siano sufficienti a far passare la "febbre" da selfie.