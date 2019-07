Chi non dorme piglia pesci

La pesca è un hobby che accumuna milioni di persone in tutto il mondo: cambia l'acqua, la temperatura, gli attrezzi ed anche il bottino della sortita, ma non cambia la passione dei pescatori.

In acqua dolce o salata, per puro hobby o per vendere il pesce o poi cucinarlo e condividerlo con i propri compagni d'avventura: la pesca è un rito che unisce aspetti pratici come scegliere l'amo, l'esca, l'orario e il luogo dove andare e momenti "spirituali", perchè è risaputo che ci vuole quantomeno pazienza nel pescare.

In Russia c'è chi va a pescare anche in pieno inverno, bucando il ghiaccio che ricopre il letto dei fiumi e la superficie dei laghi, in altri luoghi più caldi c'è chi ha la fortuna di poter pescare tutto l'anno, vicino a casa.

Chi la segue vede di più: la pagina Instagram di Sputnik Italia