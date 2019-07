Era meglio non rompere questo ghiaccio

La missione satellitare GRACE, che monitora i ghiacci dell'Artico, ha rivelato che dal 2011 ad oggi la velocità di scioglimento dei ghiacci è aumentata di ben quattro volte.

Colpa del riscaldamento globale? Si, ma non solo. Un ruolo lo gioca anche il fattore umano, dato che nella regione sta aumentando la presenza invasiva dell'uomo, per l'estrazione di petrolio, attività turistiche e di navigazione.

Le conseguenze di questo fenomeno si stanno già facendo vedere: ad esempio negli ultimi tre anni in Canada si sono registrati inverni più freddi della norma, con un aumento delle precipitazioni nevose e temperature molto rigide.

Il monito lanciato degli scienziati non suona nuovo. Se non si farà nulla per rallentare il processo in atto, le conseguenze saranno molto pesanti, a cominciare dalla scomparsa della flora e della fauna presenti nella regione Artica, fino a catastrofi naturali.