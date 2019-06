La più bella di Russia è lei

Si chiama Anna Baksheyeva, ha diciassette anni, e viene dalla città di Chita (e non è un gioco di parole) ed è la vincitrice del concorso di bellezza "Krasa Rossii 2019".

A Mosca è stata eletta la ragazza più bella di Russia. La reginetta è la diciassettenne Anna Baksheyeva, originaria della città di Chita, che si trova in Siberia, oltre il lago Bajkal. Sarà lei a rappresentare la Russia alla prossima edizione di Miss Mondo.

Alla finale del concorso di bellezza hanno preso parte 48 ragazze: il titolo di "vice miss" è andato a Kristina Bugayevskaya, mentre sul terzo gradino del podio è salita Natalya Fedorova.

Il concorso di bellezza "Krasa Rossii" si svolge ogni anno dal 1995 ed inizia in autunno, con le fasi eliminatorie in diverse città delle più di 80 regioni russe. Al concorso possono prendere parte le ragazze di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, non sposate e senza figli.

