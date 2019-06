La tempesta non ha fermato i soldati russi e giapponesi che hanno preso parte alle esercitazioni congiunti "SAREX 2019", a largo di Vladivostok nell'Oceano Pacifico.

Un detto russo dice "più è duro l'addestramento, più sarà facile la battaglia". Non sappiamo se in giapponese ce ne sia uno simile, ma le esercitazioni "SAREX 2019" sono state portate a termine con successo, nonostante le avverse condizioni meteomarine.

Lo scenario dell'esercitazione prevedeva l'attacco congiunto ad una supposta imbarcazione attaccata da pirati: dall'acqua dovevano approcciarla i soldati russi, mentre i giapponesi dovevano fornire fuoco di copertura.

Lo scopo delle esercitazioni "SAREX 2019" era quello di testare il coordinamento fra le forze armate dei due paesi in caso di interventi congiunti per la sicurezza marina, vale a dire operazioni antiterroristiche o di salvataggio a navi in difficoltà o sotto attacco.

Chi la segue vede di più: la pagina Instagram di Sputnik Italia