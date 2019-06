I 10 luoghi più inquinati del mondo

Dieci scene di vita quotidiana, in altrettanti luoghi del mondo, che ci mostrano ancora una volta quando il problema dell'inquinamento sia più vicino ad ognuno di noi di quanto si pensi.

L'inquinamento dell'ambiente che circonda è il problema del nostro secolo. Le emissioni di sostanze nocive avvengono quotidianamente in qualunque centro abitato del mondo, ed ormai non è una questione di dove, o come, ma di quanto superano le norme.

Mezzi di trasporto, industrie, discariche, sostanze chimiche usate in agricoltura, sfruttamento dei combustibili fossili sono i fattori più comuni di inquinamento.

