Come vivevano i generali dell'Armata Rossa

A caccia, in campagna con i nipotini, in momenti di intimità insieme alle rispettive consorti: gli scatti privati dei grandi combattenti sovietici ci mostrano il loro lato che non è passato alla storia, ma contribuisce a disegnare intorno a loro quel contorno romanzesco che solo le vite dei grandi personaggi sanno suscitare.

