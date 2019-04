Anna da Ekaterinburg è la soldatessa più bella di Russia

La Guardia Nazionale russa per festeggiare il terzo anniversario dalla sua costituzione ha indetto un concorso di bellezza tra le soldatesse. Ecco le finaliste.

Il primo concorso di bellezza "Miss Rosgvardiya" ha visto la partecipazione di più di 1000 donne in organico nella Guardia Nazionale russa, che hanno mandato le loro fotografie in divisa e compilato una scheda dove hanno dovuto indicare informazioni su sè stesse, i propri hobby ed i traguardi raggiunti nell'esercizio della loro attività in divisa.

La vincitrice del concorso è stata scelta con una votazione online, in cui sono state selezionate le dodici finaliste e la vincitrice assoluta.

La reginetta del concorso è la sottoufficiale Anna Khramtsova di Ekaterinburg: la sua fotografia, insieme a quelle delle altre finaliste, verrà inserita in un calendario per l'anno 2020.

Il corpo della Guardia Nazionale russa è stato costituito il 5 aprile 2016 ed è dipendente dal Ministero della Difesa russo: conta circa 180 mila effettivi ed i suoi soldati si occupano di attitività anti-terrorismo, polizia militare, controllo delle frontiere, protezione dei siti sensibili.