Sembrava non fosse successo nulla - Le foto delle prime ore dopo la catastrofe di Chernobyl

Queste foto, scattate nelle ore successive alla tragedia, ci riportano indietro a quei momenti in cui non c'era ancora piena consapevolezza della gravità dell'accaduto.

I volti sorridenti dei liquidatori che si avviavano a lavorare nel reattore n° 4 sono gli stessi degli abitanti di Pripyat, convinti di essere stati evacuati "per due o al massimo tre giorni" e invece mai ritornati nelle loro abitazioni.

Quasi 8 milioni e mezzo di persone, in Bielorussia, Russia ed Ucraina vennero contaminati dalle radiazioni. La catastrofe di Chernobyl è stata il più grave disastro ecologico del secolo scorso ed anche una lezione all'intera umanità sulla pericolosità del nucleare incontrollato.

Più di trent'anni sono passati e se la città di Pripyat resta un luogo fantasma, dove tutto si è fermato a quel lontano 26 aprile, nella cosiddetta "zona di alienazione" la vita è ripresa. Qualche centinaia di persone, per di più anziani, hanno fatto ritorno nelle loro case circondate dai boschi, dove oggi la natura è ritornare a dettare il suo corso:

