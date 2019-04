Io non posso entrare, lasciami qui

A Mosca arriva il primo parcheggio per cani: da oggi il mercato Danilovskiy, nella Capitale Russa, è attrezzato con delle casette dove i nostri amici a quattro zampe possono aspettare i loro padroni impegnati nelle compere.

Sgombriamo il campo da equivoci: il mercato coperto Danilovskiy, come altri a Mosca, è "dog-friendly". L'unica limitazione riguarda i cani di taglia media e grossa, a cui va messa la museruola.

Ascoltando le richieste dei clienti, l'amministrazione del mercato ha deciso di offrire un nuovo servizio e predisporre all'ingresso delle cucce dove poter lasciare i propri cani per il tempo necessario alle loro compere.

Le cucce funzionano con una password temporanea, che i padroni devono inventare di volta in volta. Se per caso se la dimenticano tra le linee della lista della spesa, l'amministrazione del mercato ha le chiavi di riserva per aprirle.

Il primo parcheggio per cani è riservato solo ai cani addestrati ad aspettare, ed ogni cane deve riportare un cartellino con le generalità ed il telefono del padrone.