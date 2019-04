Dal Brasile "no" all' obesofobia

Sulla prova costume si sprecano le battute, ma c'è chi la prende sul serio: in Brasile sulla spiaggia di Salvador de Bahia è andata in scena una protesta contro l'obesofobia.

Le ragazze del movimento "Vai Ter Gorda" hanno distribuito ai turisti sulla spiaggia materiale informativo sulla discriminazione presente nella società brasiliana nei confronti delle persone obese.

L'azione è andata in scena il 7 aprile, nella Giornata Mondiale della Salute: gli ultimi dati Onu stimano in 821 milioni le persone che soffrono la fame (11% della popolazione mondiale) mentre sono 2 miliardi le persone in sovrappeso, di cui 672 milioni obese.