Altra visita, altro regalo: in Kyrgyzstan al presidente Putin sono stati regalati un cavallo di razza ed un cane. Non è la prima volta che il capo di stato russo viene omaggiato di un animale.

Mantenendo fede alla tradizionale ospitalità dei popoli dell'Asia Centrale, il presidente del Kyrgyzstan ha accolto Vladimir Putin, in visita di stato a Bishkek, con due regali: un cavallo di razza Orlov, ed un cane di razza Taigan di nome Shere Khan, proprio come il personaggio della tigre del Libro della Giungla. La coincidenza non è casuale, perchè i cani di questa razza sono gli unici a non avere paura dei lupi.