Genio senza la lampada e con il bulldozer

Più di trenta mezzi e cento soldati delle truppe di terra in forza alla Flotta del Baltico della Federazione Russa hanno preso parte all'annuale concorso che ha premiato le divisioni più efficienti del genio militare.

Le competizioni hanno avuto luogo in un poligono della regione di Kaliningrad, sulle coste del Baltico appunto, e si sono svolte in due fasi consecutive: la prima, denominata "Formula I" (come "Ingegneria") prevedeva l'analisi del territorio e la scelta delle strategie di sbarco sulla terraferma, la seconda, di natura pratica e denominata "Percorso sicuro", ha visto le sei divisioni partecipanti sfidarsi nel superamento di ostacoli naturali, come specchi d'acqua, burroni, cumuli di terra e macerie, per raggiungere in sicurezza il punto di arrivo previsto.