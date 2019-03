"Correva l'anno": città, persone, edifici della Russia zarista fotografati per la prima volta a colori.

Una parte della collezione del pioniere della fotografia a colori nell'allora Russia zarista: Sergey Mikhaylovich Prokudin-Gorskiy a metà '800 girò in lungo ed in largo l'impero russo fotografando a colori, per la prima volta, persone, paesaggi, edifici.