Under, il ristorante sottomarino più grande del mondo

Apre in Norvegia, a cinque metri di profondità nel mare del Nord, il ristorante sottomarino più grande d'Europa.

"Under" in norvegese significa "meraviglia" e di sicuro rimarranno a bocca aperta gli avventori di questo ristorante, il primo al mondo situato interamente sott'acqua.

Il ristorante si trova a Lindesnes, in Norvegia, a cinque metri e mezzo di profondità nelle acque del Mar del Nord. Ha una capienza di quaranta coperti ed un menù composto da 18 piatti a base di pesce. Secondo le stime dei proprietari, potrà accogliere fino a 12 mila persone in un anno.

Durante il pranzo o la cena, i clienti di "Under" potranno ammirare attraverso gli enormi oblò pesci, cetacei, granchi giganti e ricci di mare. Un'altra particolarità del progetto, realizzato dallo studio Snoehetta di Oslo - lo stesso che ha firmato il memoriale di Ground Zero - è l'utilizzo di vetri a basa riflessione, che consentono un'illuminazione a luce naturale, filtrata dalle acque verdastre del mare.

Tutto bello, ma il conto? Rischia di essere come l'acqua intorno al ristorante, cioè salato: la Norvegia non è certo il paese più economico del mondo, ed una cena con bevande da Under può arrivare a costare fino a 430 dollari a testa.